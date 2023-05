Valbiotis va recevoir un paiement d'étape forfaitaire de Nestlé Health Science

(Boursier.com) — Valbiotis a annoncé que son étude clinique internationale de Phase II/III REVERSE-IT menée sur 636 patients prédiabétiques et diabétiques de type 2 non traités (stade précoce), randomisée et contrôlée contre placebo, confirme l'efficacité de sa substance active TOTUM 63 sur le critère de réduction de la glycémie à jeun à 2 et 3 prises par jour.

Ces résultats positifs déclenchent un paiement forfaitaire de 4 millions de francs suisses de la part de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat global stratégique.

TOTUM 63 est une combinaison brevetée de 5 extraits de plantes qui cible les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2. Elle est développée pour répondre à un large besoin non couvert : agir sur les altérations métaboliques dès les premiers stades du diabète de type 2, en particulier celui du prédiabète qui concernerait aujourd'hui près de 900 millions de personnes dans le monde, dont 128 millions aux États-Unis.

Au terme de l'ensemble des analyses, les résultats complets de l'étude REVERSE-IT seront diffusés via un communiqué de presse ultérieur, sur les critères secondaires et des analyses exploratoires, puis soumis pour présentation dans les congrès internationaux et dans des revues internationales à comité de lecture.