Valbiotis : une stratégie clinique validée

(Boursier.com) — Valbiotis corrige de 6% à 6,16 euros ce mardi, alors que l'entreprise de recherche et développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires a pourtant annoncé le large succès de l'étude clinique de Phase II HEART, qui a atteint son objectif de réduction du taux sanguin de LDL cholestérol (critère principal) avec TOTUM070 et confirme la très bonne tolérance de cette substance active. Cette étude multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle, a été menée chez 120 volontaires présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, non traitée, et a testé une dose quotidienne de 5 g en deux prises, pendant 6 mois. Dès 3 mois de supplémentation, TOTUM070 a réduit significativement les taux sanguins de LDL cholestérol, et de triglycérides, par rapport au placebo.

L'excès de ces marqueurs lipidiques sanguins constitue un facteur de risque cardiovasculaire.

Grâce à ces très bons résultats cliniques, TOTUM070, substance active innovante brevetée constituée d'extraits de plantes alimentaires, sans phytostérols ni levure rouge de riz, devient une option non médicamenteuse cliniquement prouvée pour les personnes avec une hypercholestérolémie LDL légère à modérée non traitée, en complément des recommandations hygiéno-diététiques.

"Un large succès clinique qui ancre définitivement la stratégie clinique de Valbiotis" commente Portzamparc qui estime qu'au regard des résultats obtenus, la société opte pour une réduction de son 'time-to-market' avec une commercialisation de TOTUM-070 au plus tard au T1 2024, avant

l'allégation santé. "A la lumière de ces éléments, nous tablons toujours sur un deal fin 2022 d'un montant de 56 ME, dont 6 ME d'upfront" détaille l'analyste qui ajuste le prix de vente de TOTUM-070 à 65 euro aux Etats-Unis (vs 80 euros) et à 32 euros en Europe (vs 40 euros) représentant une réduction de 20% liée à une commercialisation sans l'allégation santé".

"En conclusion, nous réitérons notre recommandation 'Acheter' et relevons notre objectif de 14,7 à 16,1 euros dont TOTUM-070 représente désormais 27% vs 18% précédemment. Suite à l'inclusion de critères ESG à notre valorisation, notre objectif de cours comprend une décote de 5% liée à ces derniers" conclut Portzamparc.