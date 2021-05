Valbiotis : "un 'upside' potentiel significatif"

(Boursier.com) — Valbiotis monte de 4% ce jeudi à 7,58 euros, alors que l'entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, a annoncé l'obtention du brevet en Chine pour TOTUM-63, délivré par l'Administration Nationale Chinoise de la Propriété Intellectuelle.

Ce brevet protège la composition et l'utilisation de TOTUM-63 jusqu'en 2035, pour la prévention du diabète de type 2 et des maladies métaboliques.

La Chine, dont le développement économique s'est accompagné d'une explosion des troubles métaboliques depuis les années 2000, constituerait désormais la plus large population prédiabétique dans le monde, soient 390 millions de personnes estimées (35% de la population adulte).

"C'est une annonce positive pour Valbiotis qui poursuit sa stratégie de protection globale de sa propriété intellectuelle" commente Portzamparc qui souligne que ce brevet vient compléter le trio de tête des plus gros marchés potentiels pour TOTUM-63 aux côtés de l'Europe et des USA. "Connaissant les difficultés des sociétés occidentales à adresser le marché chinois et n'ayant pas de visibilité sur la stratégie de distribution de NHS au regard de ce marché, nous maintenons nos scénarios tels qu'ils sont pour le moment" poursuit l'analyste qui considère ce marché comme un 'upside' potentiel significatif. De quoi viser un cours de 13,40 euros en restant à l'achat.