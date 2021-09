Valbiotis : un potentiel énorme ?

(Boursier.com) — Valbiotis reste stable sur les 6,85 euros ce vendredi, alors que le groupe a annoncé la consolidation de son développement de solutions de santé naturelles innovantes, en intégrant l'exploration de micro algues produites en Nouvelle-Calédonie, au travers d'un accord exclusif avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER. Ce programme doit permettre de valoriser une banque de souches à fort potentiel sélectionnées par l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER depuis 2013 en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet de recherche conjoint "AMICAL".

Au sein de sa plateforme préclinique de Riom, Valbiotis mènera les travaux nécessaires pour démontrer les bénéfices de ces souches de micro-algues sur la santé, dans la perspective de dépôts de nouveaux brevets. Une fois cette validation scientifique acquise, la production sera assurée en Nouvelle-Calédonie pour la montée en échelle industrielle, grâce à des infrastructures pilotes existantes et opérationnelles dont la technologie et les savoir-faire seront transférés à des opérateurs privés. Pour leur mise sur le marché, ces nouvelles solutions de santé nécessiteront certainement l'obtention des statuts réglementaires "GRAS" aux États-Unis et " Novel Food " en Europe. Elles pourraient être incorporées dans des denrées alimentaires, se présenter sous forme de compléments alimentaires ou encore, formulées en nutrition médicale.

L'accord tripartite avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER prévoit des droits exclusifs d'exploitation commerciale de ces micro-algues pour Valbiotis1. Le marché des micro-algues enregistrera un taux de croissance annuel de 3,5% pour atteindre 3,8 milliards de dollars en 20242.

"La société a conscience que son modèle économique permet aux produits de disposer d'un 'time to market' significativement réduit comparativement aux médicaments" commente Portzamparc pour qui cette annonce reflète la volonté de Valbiotis d'alimenter de manière continue son pipeline. "Cette collaboration lui ouvre les portes du marché des micro-algues, estimé à 3,8 Md$ d'ici 2024. Ce partenariat n'a pas d'impact sur la trésorerie de la société car, d'une part, les premiers tests se feront sur la plateforme technique existante basée à Riom et, d'autre part, la production éventuelle à l'échelle commerciale ne lui incombera pas... La visibilité financière reste donc intact (S1 2024). Encore à l'état d'exploration, nous ne prenons pas en compte ce programme dans notre valorisation pour le moment" explique l'analyste qui reste à l'achat en visant un cours de 13,40 euros.