Valbiotis : un pas de plus...

Valbiotis : un pas de plus...









(Boursier.com) — Valbiotis monte de 0,5% ce vendredi à 7,40 euros, alors que le groupe a annoncé la publication des premiers articles scientifiques sur TOTUM 63 dans trois revues internationales, décrivant son mécanisme d'action multicible. Les articles scientifiques, présentant des résultats précliniques et cliniques de Phase I/II de TOTUM 63, ont été acceptés et publiés dans trois revues internationales à comité de lecture : l'American Journal of Physiology - Endocrinology and metabolism, l'International Journal of Obesity et Nutrients. Ces premières publications constituent une validation par la communauté scientifique des travaux réalisés dans le cadre du programme de R&D de TOTUM 63 depuis sa genèse en 2014, se félicite le groupe. Elles sont "les premières d'une série de plusieurs publications prévues sur cette substance active".

Ces articles scientifiques sont publiés en concertation avec Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global, pour aider la communauté scientifique à mieux comprendre le mécanisme d'action de TOTUM 63, pour préparer la communication scientifique et la commercialisation de cette substance active sur le marché du prédiabète.

"Valbiotis suit la feuille de route qu''elle a mis en place au S1 2020 à la lettre avec ces publications scientifiques... Cette nouvelle représente un pas de plus vers la commercialisation pour TOTUM-63" commente Portzamparc qui rappelle que l'adoption par les professionnels de santé de TOTUM-63 sera un élément déterminant du succès commercial de la molécule... "Une bonne documentation scientifique est donc un argument de poids compte-tenu du marché cible très concurrentiel. Cette nouvelle positive était attendue, nous ne modifions pas nos scénarios" conclut l'analyste qui vise un cours de 13,40 euros en restant à l'achat sur le dossier.