Valbiotis : toutes les résolutions ont été adoptées

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Valbiotis s'est réunie le 5 mai, à La Rochelle, sous la présidence de Sébastien Peltier, Président du Directoire.

Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées. Les comptes sociaux et consolidés ont été approuvés. Notamment, le Directoire a été autorisé à procéder à différentes opérations sur le capital : émission de bons de parts de créateurs d'entreprise, émission de bons de souscription, attribution d'actions gratuites au personnel et mandataire sociaux ; émission d'actions etc...