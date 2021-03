Valbiotis : soutenu !

(Boursier.com) — Valbiotis monte de 1,2% ce mardi à 8,05 euros, alors que le groupe a obtenu la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ) déployé sur ses trois sites. Valbiotis s'est vue attribuer par l'AFNOR la certification ISO 9001 : 2015, sans réserve, et avec 6 points forts, pour ses activités de 'Conception, développement et maîtrise de la production de solutions de prévention et de lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires' pour une durée de 3 ans, avec réévaluation annuelle.

La norme ISO 9001 : 2015 'Système de Management de la Qualité' est internationalement reconnue et définit des exigences organisationnelles visant à améliorer la qualité, la performance et la satisfaction client. Cette démarche de certification permet de garantir et démontrer à tous les partenaires la maîtrise de l'ensemble des activités de Discovery, de Recherche préclinique, de Recherche clinique, de la production, ainsi que de la gestion de la qualité des produits.

"Cette certification est une garantie de plus apportée aux futurs partenaires de Valbiotis" commente Portzamparc qui estime que la société "continue de mettre en place des dispositions qui lui permettent de mettre toutes les chances de son côté pour la conclusion d'accord futurs". De quoi viser un cours de 14,70 euros en restant à l'achat sur le dossier.