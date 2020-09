Valbiotis sélectionnée pour présenter 3 études sur TOTUM-63 par l'European Association for the Study of Diabetes

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la sélection de 3 études sur TOTUM-63 par l'European Association for the Study of Diabetes (EASD), qui seront présentées lors du congrès annuel de l'association en septembre 2020.

Pour la troisième année consécutive, VALBIOTIS voit ses résultats sur TOTUM-63, sa substance active destinée à réduire le risque de diabète de type 2, sélectionnés par le principal congrès européen du diabète. Cette année, VALBIOTIS présentera 3 études lors de cet événement majeur, qui se tiendra du 22 au 25 septembre en format virtuel pour des raisons sanitaires liées à la pandémie de COVID-19.

Les résultats cliniques de l'étude internationale de Phase II de TOTUM-63, seront d'abord communiqués par le Pr Jean-Marie Bard sous forme de e-poster. Achevée à l'été 2019, cette étude a montré une réduction significative des principaux facteurs de risque du diabète de type 2 (paramètres glycémiques, tour de taille, poids corporel) chez les personnes prédiabétiques, par rapport à un placebo. Déjà sélectionnés par l'American Diabetes Association en juin, ces résultats ont ainsi été retenus par les deux principales sociétés savantes du diabète à l'échelle mondiale.