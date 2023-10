Valbiotis : sélectionné pour une présentation orale au congrès 2023 de l'EASD

(Boursier.com) — Valbiotis annonce la sélection de l'étude clinique de Phase II/III Reverse-IT pour une présentation orale lors du congrès annuel de l'European Association for the Study of Diabetes (EASD), qui se tient du 2 au 6 octobre 2023 à Hambourg (Allemagne).

Dans le domaine des troubles débutants de la glycémie, l'étude REVERSE-IT menée en partenariat avec Nestlé Health Science constitue une première mondiale pour une substance active non-médicamenteuse, à la fois par son ampleur (636 volontaires) et le nombre de centres impliqués à l'international (52 centres dans 7 pays). Les résultats positifs complets, communiqués le 11 septembre 2023 (communiqué de presse du 11 septembre), ont démontré l'efficacité remarquable de la substance active TOTUM-63.

Le protocole détaillé ainsi que les caractéristiques complètes de la population incluse, au début de l'étude, seront présentés lors d'une session orale programmée le 3 octobre de 12h30 à 13h30.