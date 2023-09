Valbiotis se félicite de la bonne efficacité de sa substance active végétale

(Boursier.com) — Valbiotis se félicite des résultats de son étude internationale de Phase II/III REVERSE-IT, qui démontrent l'efficacité de la substance active végétale TOTUM 63 sur les principaux marqueurs du métabolisme du glucose avec des valeurs d'efficacité annoncés comme comparables à celles de certains médicaments antidiabétiques référents comme la metformine dans une population similaire. L'étude a porté sur 636 volontaires via 52 centres dans 7 pays.

" TOTUM 63 dispose de preuves d'efficacité sans équivalent pour un produit de santé non-médicamenteux contre le prédiabète et les stades précoces du diabète de type 2 non traités. Ce nouveau produit, naturel et validé sur le plan médical, pourra bénéficier aux personnes concernées par les risques liés au diabète et les soutenir dans la lutte contre la progression de cette maladie, aux côtés de leur médecin ", annonce Valbiotis.

" Nous démontrons en outre une réduction de 40% du nombre de nouveaux diagnostics de diabète de type 2 parmi les prédiabétiques. L'objectif que nous nous étions fixés avec notre partenaire Nestlé Health Science est atteint : démontrer par des preuves cliniques sans équivoque que l'on peut agir très précocement avec succès, au bénéfice des patients. Je tiens à souligner la très grande réussite, conjointe, de notre partenariat avec Nestlé Health Science avec qui nous avons un contrat de licence exclusive et mondiale sur TOTUM 63. Pour Valbiotis, c'est une très grande récompense, qui appelle d'autres réussites à venir. Mais il s'agit avant tout d'une véritable concrétisation pour les patients et les personnes à risque qui bénéficieront de cette innovation mondiale ", explique Sébastien Peltier, co-fondateur et Président du Comité Exécutif de Valbiotis.

Les prochaines étapes scientifiques comprendront la soumission des données cliniques de l'étude à des congrès internationaux et leur publication dans des journaux internationaux à comité de lecture. Par ailleurs, les résultats de l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM 63 menée par l'INAF à Québec, sont attendus au second semestre 2023.