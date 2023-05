Valbiotis : retour d'Assemblée générale

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle mixte des actionnaires Valbiotis s'est tenue le 2 mai, à La Rochelle à l'espace Encan, sous la présidence de Sébastien Peltier, Président du Directoire.

Toutes les résolutions ont été adoptées à une très large majorité par les actionnaires, à l'exception des résolutions 10 à 13 ainsi que 16 à 19 présentées à titre extraordinaire. Celles-ci portaient notamment sur l'émission d'actions et diverses émissions destinées à certaines catégories de personnes

Les actionnaires ont notamment voté le renouvellement des mandats de 2 des membres du Conseil de Surveillance et la prolongation de 3 à 4 ans des mandats de l'ensemble des membres du Directoire et du Conseil de Surveillance.

Sébastien Peltier, co-fondateur, Président du Directoire de Valbiotis, commente : "Avec l'appui renouvelé de nos actionnaires, nous sommes prêts à relever les défis qui se présentent à nous et à poursuivre notre développement dans un contexte de marché porteur et impatients de communiquer sur les prochaines étapes clés, dont les résultats de l'étude clinique de Phase II/III Reverse-IT sur Totum63 attendus avant la fin du premier semestre 2023. Nous sommes parfaitement en ligne avec le calendrier annoncé et préparés à avancer aux côtés de nos actionnaires pour faire de Valbiotis une entreprise de premier plan dans le domaine de la santé".