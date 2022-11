Valbiotis : résultats précliniques significatifs de TOTUM-448

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, présente les résultats précliniques significatifs de TOTUM-448, substance active non médicamenteuse, basée sur le végétal, contre les atteintes métaboliques du foie, ou maladies du foie gras (NAFL et NASH) au congrès annuel de l'American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD), du 4 au 8 novembre 2022.

Ces résultats démontrent l'efficacité de TOTUM-448 dès les premiers stades de ces maladies, sur la stéatose, l'inflammation et la fibrose hépatiques. Les deux études présentées ont été réalisées par les équipes de Valbiotis, dans son centre de R&D de Riom (Puy-de-Dôme) en collaboration avec les Hospices Civils de Lyon et par les équipes de l'Université de Leiden (Pays-Bas).