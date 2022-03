Valbiotis : résultats positifs de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action de TOTUM-070 contre l'hypercholestérolémie

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce les résultats positifs de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action de TOTUM-070, contre l'hypercholestérolémie.

Mené chez 10 volontaires sains, ce protocole innovant a d'abord confirmé la présence de 22 métabolites d'intérêt dans le sérum des volontaires. Ces analyses ont été menées après la prise orale de 5 g de TOTUM-070, soit la dose clinique, également utilisée dans l'étude clinique de Phase II HEART. Les 22 métabolites trouvés sont, pour la plupart, d'ores et déjà connus pour leur activité sur le métabolisme. Les analyses de mode d'action ont ensuite démontré, entre autres, deux effets de TOTUM-070 sur les cellules humaines du foie : l'inhibition de la voie de synthèse du cholestérol et l'inhibition du stockage du cholestérol dans les hépatocytes. Ces deux effets sur le cholestérol au niveau du foie, organe central pour le métabolisme, soutiennent le potentiel de TOTUM-070 contre l'hypercholestérolémie. À la suite de ces résultats positifs et conformément au calendrier annoncé par l'Entreprise, les résultats de l'étude clinique d'efficacité de Phase II HEART seront communiqués au deuxième trimestre 2022, avec la réduction du LDL-cholestérol sanguin comme critère principal.

Pascal SIRVENT, Directeur de la Discovery et de la Recherche préclinique et translationnelle, membre du Directoire de Valbiotis, commente : "Pour la première fois chez l'Homme, cette étude clinique évaluait la biodisponibilité et le mode d'action hépatique de TOTUM-070. Les résultats sont à la hauteur de nos attentes : nous confirmons que TOTUM-070 contient de nombreux métabolites d'intérêt pour la régulation du cholestérol. Les résultats révèlent surtout que ces métabolites sont biodisponibles chez l'Homme et exercent deux effets significatifs sur la régulation du cholestérol dans les cellules du foie humain, un organe central du métabolisme. Ces données cliniques inédites s'inscrivent dans la continuité des résultats précliniques positifs présentés en 2021 et ouvrent la voie à des investigations de mode d'action approfondies au niveau hépatique. Elles confirment surtout le potentiel de TOTUM-070 contre l'hypercholestérolémie chez l'Homme, en attendant les résultats cliniques d'efficacité de Phase II à venir prochainement".

Murielle CAZAUBIEL, Directrice des Affaires Médicales, Réglementaires et Industrielles, membre du Directoire ajoute : "Lors de cette étude clinique sur TOTUM-070, nous avons mis en oeuvre une méthodologie innovante adaptée à nos substances actives issues du végétal, combinant métabolomique et mode d'action, qui porte aujourd'hui ses fruits. C'est un succès en matière de développement clinique et un signal très encourageant dans la perspective des résultats cliniques d'efficacité de l'étude de Phase II HEART, qui seront connus dans le courant du deuxième trimestre 2022".

Les résultats de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action

Cette étude a été conduite sur 10 volontaires sains en ouvert et a suivi un protocole combinant métabolomique et mode d'action, conçu et mis en oeuvre par la société Clinic'n'Cell. Le Pr Gisèle PICKERING, coordonnateur du Centre d'Investigation Clinique du CHU de Clermont-Ferrand, en était l'investigateur principal.

L'analyse métabolomique consiste à caractériser les métabolites d'une substance active dans le sérum, c'est-à-dire les molécules dérivées de cette substance active après leur absorption intestinale et leur passage dans le sang. Après une seule prise orale de 5 g de TOTUM-070, soit la dose clinique journalière également utilisée dans l'étude clinique HEART (voir ci-dessous), l'analyse du sérum des volontaires a confirmé la présence de 22 métabolites d'intérêt, majoritairement connus pour exercer une activité biologique sur le métabolisme. Les mesures cinétiques ont validé la bonne biodisponibilité de ces métabolites dans le sérum, dans les trois heures suivant la prise orale de TOTUM-070.

Dans une deuxième étape, le sérum des volontaires a été prélevé après la prise orale de 5 g de TOTUM-070. Ce sérum riche en métabolites actifs de TOTUM-070 a été utilisé pour mener des tests in vitro sur des cellules de foie humain, exposées à un apport massif de lipides. Dans ce contexte de "stress lipotoxique", le sérum des volontaires a exercé deux effets majeurs sur ces lignées hépatiques humaines : l'inhibition de la voie de synthèse de novo du cholestérol et l'inhibition du stockage du cholestérol. Il n'a en outre montré aucune toxicité.

Toutes les analyses ont été menées avec un double contrôle : cultures cellulaires avec et sans stress lipotoxique, puis avec et sans sérum enrichi en métabolites actifs.

Les résultats de l'étude clinique de Phase II HEART seront annoncés au deuxième trimestre 2022. Cette étude multicentrique devra démontrer l'efficacité de TOTUM-070 à réduire le taux de LDL-cholestérol sanguin par rapport à la prise d'un placebo, chez 120 volontaires qui présentent une hypercholestérolémie, légère à modérée, non traitée. Ces résultats seront déterminants pour la mise sur le marché de TOTUM-070, une substance active innovante, 100% végétale, sans phytostérols ni levure rouge de riz, et pour son positionnement comme une option non-médicamenteuse de référence contre le LDL cholestérol.