Valbiotis : résultats complémentaires positifs de l'étude clinique HEART sur TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, présente les résultats complémentaires positifs de l'étude clinique de Phase II HEART avec TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie. Dans la population ciblée commercialement, présentant une cholestérolémie supérieure à 130 mg/dl à la randomisation, TOTUM070 a réduit de 13,7% le taux sanguin de LDL cholestérol dès 3 mois et de 14,3% après 6 mois, par rapport au placebo, avec un taux de réponse très élevé. En parallèle, Valbiotis a obtenu de nouvelles données qui confirment le mode d'action intestinal et hépatique de cette substance active, en préclinique et chez l'humain, et qui seront présentées lors du prochain congrès annuel de l'American Heart Association.

Avec ce dossier clinique et scientifique solide pour TOTUM070, conforté par les études de marché, l'Entreprise valide l'objectif d'une commercialisation au plus tard au premier semestre 2024 et intensifie ses échanges avec des acteurs majeurs de la santé et de la nutrition.

Le Pr Jean-Marie BARD, professeur de biochimie et praticien hospitalier en pharmacie, au CHU de Nantes et à l'Institut de Cancérologie de l'Ouest (ICO), référent scientifique de l'étude HEART, commente : "L'analyse des données complémentaires de l'étude HEART renforce les premiers résultats positifs précédemment annoncés. Avec ces données plus précises, concentrées sur la population cible finale, TOTUM070 se révèle particulièrement efficace pour les personnes dont le taux sanguin de LDL cholestérol est supérieur à 130 mg/dl. L'ampleur de la réduction de la cholestérolémie LDL, sa rapidité et son maintien dans le temps, avec un taux de réponse élevé constituent d'excellents résultats, plus particulièrement pour un produit non-médicamenteux. L'étude HEART démontre aujourd'hui sans conteste la pertinence de TOTUM070 pour les personnes concernées par une hypercholestérolémie légère à modérée, pour qui les traitements pharmaceutiques ne sont pas recommandés, dans le cadre de la prévention du risque cardiovasculaire."

Les résultats complémentaires positifs de l'étude clinique HEART dans la population cible finale

L'étude clinique de Phase II HEART, multicentrique, internationale, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle, a inclus 120 personnes présentant une hypercholestérolémie LDL légère à modérée non traitée. Les participants étaient répartis en 2 bras équivalents de 60 personnes, supplémentées pendant 6 mois par une dose quotidienne de 5 g de TOTUM070 ou d'un placebo, en deux prises. Les premiers résultats positifs avaient été annoncés le 13 juin 2022 (communiqué de presse du 13 juin 2022).

Sur les 120 volontaires inclus dans l'étude, 84 présentaient un taux sanguin de LDL cholestérol supérieur à 130 mg/dl à la randomisation, soit la population ciblée commercialement pour TOTUM070.

Dans cette population, TOTUM070 a montré une efficacité accrue sur le taux sanguin de LDL cholestérol, avec une réduction de 13,7% obtenue dès 3 mois et de 14,3% après 6 mois par rapport au placebo. Le taux sanguin de triglycérides était lui réduit de 14,3% dès 3 mois et de 14,4% après 6 mois, par rapport au placebo. Toujours dans cette population, les données démontrent un taux de réponse très élevé, avec 92,5% de volontaires répondeurs dès 3 mois. Ce taux atteignait même 100% lorsque la cholestérolémie à l'inclusion dépassait 160 mg/dl.

Par ailleurs, sur la population globale de l'étude, l'analyse stratifiée a montré que l'amplitude de la réduction du taux sanguin de LDL cholestérol était significativement corrélée avec le niveau de LDL cholestérol à l'inclusion : TOTUM070 était d'autant plus efficace que le taux de cholestérol initial était élevé.