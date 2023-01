Valbiotis : Résultats cliniques positifs de TOTUM854 contre l'hypertension artérielle

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement à dimension commerciale, engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce les résultats positifs de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action menée sur TOTUM854 contre l'hypertension artérielle, premier facteur de risque cardiovasculaire dans le monde.

Les résultats de mode d'action démontrent un effet protecteur de TOTUM854 sur les cellules de la paroi vasculaire et une réduction de l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine I (ACE1) chez l'humain. Ces données solides confirment le potentiel de TOTUM854 pour la réduction de la pression artérielle dès les stades précoces, qui concernent 123 millions de personnes aux États-Unis et en Europe. Elles sont très prometteuses pour la fin du développement clinique de TOTUM854.

Pascal SIRVENT, Directeur de la Discovery et de la Recherche Préclinique et Translationnelle et membre du Comité Exécutif, commente : "Ces études innovantes de biodisponibilité et de mode d'action démontrent à nouveau leur valeur scientifique pour le développement de nos substances actives végétales. Dans la continuité de nos travaux précliniques, nous confirmons aujourd'hui chez l'humain que TOTUM854 préserve l'intégrité des cellules de la paroi des vaisseaux sanguins, plus précisément de son endothélium. Or l'altération de la paroi vasculaire est un mécanisme majeur de progression de l'hypertension artérielle. Plus encore, nous découvrons aussi que cette substance active agit sur la voie de l'angiotensine, une cible bien connue des stratégies anti-hypertensives. Ces preuves obtenues pour la première fois chez l'humain confirment la pertinence du positionnement de TOTUM854 sur les stades précoces de la pathologie et sont de très bon augure pour les études cliniques d'efficacité de Phase II/III en cours contre l'hypertension artérielle."