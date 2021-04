Valbiotis : reperd du terrain

Valbiotis : reperd du terrain









(Boursier.com) — Valbiotis reperd 3,3% à 7,95 euros ce jeudi en Bourse de Paris, alors que le groupe a annoncé le large succès de son augmentation de capital par placement privé, annoncée et lancée hier et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d'investisseurs français et internationaux, Valbiotis a décidé de fixer le montant de l'augmentation de capital à 15 millions d'euros, contre environ 12 millions d'euros initialement prévus.

"La société renforce une trésorerie déjà confortable" souligne Portzamparc qui précise qu'au 31/12, Valbiotis disposait de 14,6 ME. "Nous abaissons notre TP de 14,7 à 13,4 euros après prise en compte de cette opération" conclut l'analyste.