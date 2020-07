Valbiotis : renforcement de la position de trésorerie

(Boursier.com) — Valbiotis annonce aujourd'hui le renforcement de sa position de trésorerie avec près de 8 ME de ressources additionnelles déjà sécurisées.

Au 30 juin 2020, Valbiotis disposait d'une trésorerie de 10 913 KE (donnée non auditée), contre 8.033 KE au 31 décembre 2019. Cette position de trésorerie n'intègre pas les financements additionnels obtenus depuis cette date :

-L'encaissement de 3 M CHF au cours du mois de septembre relatif au premier paiement d'étape de Nestlé Health Science suite à la première visite du premier patient dans l'étude clinique REVERSE-IT ;

-Le produit de l'augmentation de capital réalisée auprès d'un nouvel actionnaire, AMIRAL GESTION, pour un montant brut de 2 ME, sur la base d'un prix par action de 4,50 euros extériorisant une surcote de 5,4% par rapport au cours de bourse de clôture du 16 juillet 2020 ;

-Le versement d'un Prêt Garanti par l'État (PGE) pour un montant de 3 ME.

Forte d'une structure financière renforcée et pérenne, la Société, tout en continuant les dernières étapes du développement de TOTUM-63 financées par Nestlé Health Science, qui sera aussi en charge de sa commercialisation, accélère le développement de ses programmes de recherche portant sur la réduction du LDL-cholestérol sanguin (TOTUM-070), la réduction de la pression artérielle (TOTUM-854) et la réduction de la stéatose hépatique (TOTUM-448).

Jocelyn Pineau, co-fondateur et CFO de VALBIOTIS, a déclaré : "Ce premier semestre 2020 est riche en étapes franchies. Nous avons signé avec Nestlé Health Science un partenariat qui finance la fin du développement de TOTUM-63, notre premier produit, jusqu'à sa commercialisation et les demandes d'allégations de santé auprès des autorités américaines et européennes. Les nouveaux revenus issus de cet accord associés à l'entrée au capital d'AMIRAL GESTION et à l'obtention d'un PGE renforcent considérablement notre trésorerie et sécurisent notre situation financière. Nous tenons, à ce titre, à remercier les autorités publiques et nos partenaires bancaires, ainsi que tous nos actionnaires institutionnels et individuels. Nous pouvons ainsi focaliser tous nos efforts sur la poursuite du développement de notre pipeline prometteur avec en ligne de mire la conclusion de nouveaux accords de licence, conformément à notre plan stratégique."