Valbiotis renforce son engagement dans la RSE

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, renforce son engagement dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) en adhérant au Global Compact des Nations Unies et en appliquant la norme ISO 26000.

Le Global Compact des Nations Unies rassemble entreprises, organisations, agences des Nations Unies, monde du travail et société civile autour de 10 principes universellement reconnus pour construire des sociétés plus stables et inclusives. Cadre d'engagement volontaire, référentiel international, plateforme d'actions et d'échanges, le Global Compact est la plus large initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale, avec plus de 19 000 participants dans 170 pays.

Valbiotis, par son adhésion, soutient les 10 principes du Global Compact des Nations Unies concernant le respect des droits de l'Homme, des normes internationales du travail, la protection de l'environnement et la lutte contre la corruption.

Par ce nouvel engagement, Valbiotis exprime sa volonté de renforcer et d'intégrer ces principes dans sa stratégie long terme, sa culture, ses opérations quotidiennes, et de les faire progresser dans sa zone d'influence. Valbiotis va également participer à des projets faisant progresser les objectifs de développement plus larges des Nations Unies, en particulier contribuer à la réalisation d'Objectifs de Développement Durable (ODD).

Valbiotis est déjà engagée dans l'ODD 3 "Bonne santé et bien-être" et l'ODD 9 "Industrie, Innovation et Infrastructure" en développant des substances actives issues du végétal innovantes pour prévenir les maladies métaboliques et cardiovasculaires ou agir sur les états pathologiques précoces.