Valbiotis renforce sa direction commerciale

Valbiotis renforce sa direction commerciale









Crédit photo © Valbiotis

(Boursier.com) — Valbiotis a nommé Sébastien Bessy au poste de Directeur des Opérations Marketing et Commerciales. A compter du 8 juin, il aura la responsabilité du déploiement global et de la coordination de la stratégie internationale liée au développement marketing et commercial de Valbiotis afin d'accompagner la croissance de la société, renforcer et développer des alliances stratégiques.

Par ailleurs, Sébastien Bessy, étant membre du Conseil d'Orientation Stratégique puis du Conseil de Surveillance de Valbiotis depuis 2014, deviendra membre du Directoire à compter de sa prise de fonction.

Sébastien Peltier, CEO, Président du Directoire, commente : Nous sommes très heureux d'accueillir Sébastien Bessy au sein du Directoire de Valbiotis. Il portera l'ambition de la Société dans une période charnière au cours de laquelle nous devons préparer la mise sur le marché de nos quatre premières substances actives en développement. Sébastien Bessy possède une connaissance approfondie des enjeux du secteur de la santé avec une expérience de plus de 20 ans en Consumer Healthcare au sein de groupes pharmaceutiques internationaux. Son expertise, hautement stratégique, sur les marchés clés est un atout crucial qui permettra à Valbiotis d'accélérer sa dynamique dans le futur ainsi que de renforcer et développer des alliances. Avec nos substances actives multicible, nous allons modifier le parcours de santé de millions de personnes dans le monde. L'arrivée de Sébastien BESSY s'inscrit pleinement dans ce projet où la capacité à imposer nos produits grâce à une expertise pointue des marchés sera un atout décisif pour construire le succès de Valbiotis .

Sébastien Bessy est un expert du secteur Consumer Healthcare, ayant occupé différents postes en marketing et innovation au sein de groupes pharmaceutiques majeurs ces 20 dernières années. Il possède une expérience internationale unique à la fois opérationnelle et stratégique, en marketing consommateur et innovation produit, notamment sur les zones Europe, Asie dont la Chine, Amérique du Nord et Amérique Latine.

L'action Valbiotis est actuellement sur un cours de 7,4 euros.