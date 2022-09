Valbiotis : remonte encore

(Boursier.com) — Valbiotis monte encore de 2,8% à 5,90 euros ce vendredi, alors que le groupe a affiché un chiffre d'affaires semestriel de 635 KE, intégrant les revenus issus du partenariat signé en février 2020 avec Nestlé Health Science se traduisant par la comptabilisation de 148 KEUR au titre du paiement initial de 4.679 KE étalé sur la durée du contrat de licence. À ce montant s'ajoute le paiement d'étape de 487 KE à la suite de la Première Visite du Premier Patient dans l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM 63.

La perte nette semestrielle ressort à -5,10 ME, la perte opérationnelle courante à -4,93 ME.

À la fin juin 2022, Valbiotis disposait ainsi d'une trésorerie de 15.441 KE. Cette trésorerie permet à la société d'assurer sereinement les dépenses opérationnelles liées à l'exécution de son plan de développement et d'honorer l'échéancier de remboursement de sa dette financière actuelle, et ainsi de bénéficier d'une visibilité financière jusqu'au dernier trimestre 2023, hors potentiels revenus complémentaires.

"Les bons résultats de HEART et le recrutement du dernier patient de REVERSE-IT annonce la transition prochaine vers une société commerciale pour Valbiotis" a commenté Portzamparc. "A ce titre, nous constatons que la société consacre davantage de ressources à la mise en place de sa stratégie commerciale. Enfin, forte d'une trésorerie confortable et d'un partenariat solide avec NHS, Valbiotis aborde sereinement la dernière ligne droite cruciale. Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' avec un objectif de cours de 16,1 euros" conclut l'analyste. De son côté, Invest Securities a ajusté le curseur sur le dossier de 13,4 à 11,3 euros, tout en restant à l'achat.