Valbiotis réagit favorablement aux annonces

(Boursier.com) — Valbiotis grimpe de 2,2% à 4,25 euros ce mardi après avoir annoncé la dernière visite du dernier patient inclus dans son étude de Phase II/III REVERSE-IT sur la substance active TOTUM 63. Ce patient a ainsi réalisé la dernière visite de suivi prévue par le protocole.

Menée sur 600 patients prédiabétiques et diabétiques de type 2 non traités (stade précoce), cette étude internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo doit confirmer l'efficacité de TOTUM 63 sur les altérations du métabolisme du glucose. Les premiers résultats seront connus et communiqués avant la fin du premier semestre 2023, conformément au calendrier annoncé le 15 septembre 2022.

Combinaison brevetée

TOTUM 63 est une combinaison brevetée de 5 extraits de plantes qui cible les mécanismes physiopathologiques du diabète de type 2. Elle est développée pour répondre à un large besoin non couvert : agir sur les altérations métaboliques dès les premiers stades du diabète de type 2, en particulier celui du prédiabète qui concernerait aujourd'hui près de 900 millions de personnes dans le monde, dont 128 millions aux États-Unis.

Valbiotis rappelle que Nestlé Health Science dispose des droits de commercialisation exclusifs et mondiaux pour l'utilisation de TOTUM 63 sur le marché du prédiabète et du diabète de type 2.

"L'annonce scelle définitivement le calendrier de REVERSE-IT" commente Portzamparc qui poursuit : "TOTUM-63 est co-développé avec NHS... De ce fait, Valbiotis sera éligible à un milestone dont nous avons estimé le montant à 7,5 ME. Si les résultats sont positifs, s'en suivra une commercialisation du produit par NHS et un dépôt de dossier auprès de l'EFSA pour une demande d'allégation santé". Verdict : Nous maintenons nos scénarios et restont à l'achat".