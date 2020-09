Valbiotis : réaction favorable

Valbiotis : réaction favorable









(Boursier.com) — Valbiotis grimpe de 5% à 4,67 euros ce mardi, après avoir obtenu le brevet américain et européen pour TOTUM-070, sa substance active dédiée à la réduction du LDL-cholestérol sanguin (" mauvais cholestérol ").

Ce brevet recouvre un large périmètre d'applications alimentaires et pharmaceutiques, concernant les troubles du métabolisme des lipides : dyslipidémie, cholestérol, triglycérides. Il fait l'objet d'une stratégie internationale de dépôt au-delà des États-Unis et de l'Europe.

Valbiotis rappelle qu'une étude clinique de Phase II évaluant l'efficacité de TOTUM-070 chez des personnes présentant une hypercholestérolémie modérée non traitée sera initiée avant la fin de l'année et fera l'objet d'une communication ultérieure.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour Valbiotis" qui, selon son calendrier clinique, devrait donc débuter la phase II de son Totum-070 d'ici la fin de l'année... "Cette protection de la propriété intellectuelle va lui permettre à l'image de Totum 63, de poursuivre sa recherche de partenaires pour Totum-070 et à posteriori d'obtenir l'allégation santé pour ce même produit". Verdict : "acheter en visant un cours de 10,50 euros".