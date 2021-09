Valbiotis présentait une trésorerie de 25,8 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Au titre du premier semestre 2021, Valbiotis a dégagé 748 KE de produits opérationnels constitués essentiellement du crédit impôt recherche et d'un chiffre d'affaires provenant de la reconnaissance de la quote-part au titre du premier semestre 2021 du paiement initial de 5 millions de francs suisses reçus dans le cadre du partenariat signé avec Nestlé Health Science en février 2020.

Les dépenses de Recherche et Développement ont augmenté de 416 KE du fait notamment de la poursuite de l'étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT sur le produit TOTUM63 et du lancement de l'étude clinique de Phase II sur le produit TOTUM070. La Société a également poursuivi ses travaux de recherche préclinique sur sa plateforme technique de Riom.

Les frais commerciaux et marketing restent stables à 542 KE et des frais généraux baissent de 89 KE à 549 KE. Cette baisse s'explique notamment par la finalisation de l'implémentation d'un nouvel ERP en fin d'année 2020.

Sur le semestre, les flux de trésorerie générés par l'activité se sont élevés à (3.706) KE traduisant la poursuite et l'intensification de la 'R&D'. Les flux liés aux opérations d'investissement sont positifs de 76 KE, liés principalement au refinancement par le partenaire bancaire (lease back) des équipements techniques pour la plateforme de Riom acquis au cours du second semestre 2020 et du premier semestre 2021. Les flux liés aux opérations de financement sont positifs de 14 865 KE, liés principalement à l'augmentation de capital par placement privé réalisé en avril 2021, d'un montant brut de 15 ME (communiqué de presse du 15 avril 2021) ainsi qu'à deux emprunts obtenus de la part de Bpifrance pour un montant de 1,3 ME (communiqué de presse du 26 mai 2021).

Au 30 juin 2021, Valbiotis dispose d'une trésorerie de 25.820 KE, en progression de près de 77% par rapport au 31 décembre 2020.

À ce jour, et compte tenu notamment :

-De sa trésorerie disponible au 30 juin 2021 s'élevant à 25 820 KE ;

-De ses dépenses opérationnelles liées à son plan de développement en cours ;

-De l'échéancier de sa dette financière actuelle ;

-De l'encaissement à venir du CIR au titre de l'exercice 2020 d'un montant de 1.257 KE (montant encaissé en août 2021).

La Société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère n'être confrontée à aucun risque à court terme. L'horizon de fin de trésorerie est ainsi estimé au premier semestre 2024 et ne tient pas compte des paiements d'étapes supplémentaires qui pourraient intervenir de la part de Nestlé Health Science ou des revenus additionnels qui pourraient provenir de nouveaux partenaires stratégiques.

Point sur les événements post-clôture

Le mois de septembre s'est ouvert avec le recrutement du dernier volontaire de l'étude de Phase II HEART conduite avec TOTUM070 contre l'hypercholestérolémie, (communiqué de presse du 6 septembre 2021). La fin de ce recrutement confirme le calendrier annoncé de l'étude clinique HEART, dont les résultats seront connus au deuxième trimestre 2022. L'étude HEART est une étape clé du développement de TOTUM070 et de la stratégie de commercialisation sur le marché des produits non-médicamenteux contre l'hypercholestérolémie, estimé à 1,2 milliard d'euros en Europe et aux États-Unis.

Par ailleurs, Valbiotis a annoncé la consolidation de son développement de solutions de santé naturelles innovantes, en intégrant l'exploration de micro-algues produites en Nouvelle-Calédonie, au travers d'un accord exclusif avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER (communiqué de presse du 24 septembre 2021). Ce programme doit permettre de valoriser une banque de souches à fort potentiel sélectionnées par l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER depuis 2013 en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet de recherche conjoint "AMICAL".