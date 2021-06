Valbiotis : premiers articles scientifiques sur TOTUM 63 dans trois revues internationales

(Boursier.com) — Valbiotis annonce la publication des premiers articles scientifiques sur TOTUM 63 dans trois revues internationales, décrivant son mécanisme d'action multicible. Les articles scientifiques, présentant des résultats précliniques et cliniques de Phase I/II de TOTUM 63, ont été acceptés et publiés dans trois revues internationales à comité de lecture : l'American Journal of Physiology - Endocrinology and metabolism, l'International Journal of Obesity et Nutrients. Ces premières publications constituent une validation par la communauté scientifique des travaux réalisés dans le cadre du programme de R&D de TOTUM 63 depuis sa genèse en 2014, se félicite le groupe. Elles sont "les premières d'une série de plusieurs publications prévues sur cette substance active".

Ces articles scientifiques sont publiés en concertation avec Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global, pour aider la communauté scientifique à mieux comprendre le mécanisme d'action de TOTUM 63, pour préparer la communication scientifique et la commercialisation de cette substance active sur le marché du prédiabète.

Pascal Sirvent, Chief Scientific Officer, membre du Directoire de Valbiotis, commente : "Ces trois publications par des journaux renommés sont une reconnaissance scientifique de nos travaux de R&D avec TOTUM 63 pour la prévention du diabète de type 2. C'est une validation remarquable des résultats de TOTUM 63 déjà présentés lors de congrès internationaux, sur l'homéostasie des glucides et sur le poids, sur le mode d'action pléiotropique - sur plusieurs tissus - de cette substance active ainsi que sur sa sécurité d'utilisation. De nouvelles données précliniques sur le bénéfice de TOTUM 63 en association avec l'activité physique sont également publiées. Ce premier succès éditorial lance notre stratégie de valorisation scientifique de ce programme, menée aux côtés de notre partenaire Nestlé Health Science, qui aboutira à la publication exhaustive des résultats de TOTUM 63. Cette stratégie est d'abord l'expression de notre exigence scientifique. Mais elle constitue surtout un élément décisif pour le succès de la commercialisation de TOTUM 63 à travers le monde".