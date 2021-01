Valbiotis participe à la conférence annuelle "J.P. Morgan Healthcare"

(Boursier.com) — Valbiotis annonce sa participation à la 39e conférence annuelle J.P. Morgan Healthcare ainsi qu'au BioConnect de H.C. Wainwright du 11 au 14 Janvier 2021 en virtuel

Sébastien Peltier, CEO, ainsi que Jocelyn Pineau, CFO, participent à cet événement incontournable des entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, afin d'étendre la visibilité de la société spécialisée dans la prévention des maladies métaboliques, auprès de plus de 10.000 spécialistes internationaux de l'industrie de la santé réunis chaque année sur invitation.

Fondé en 1983, ce rendez-vous annuel est devenu le rassemblement international le plus important du secteur. Il permet aux entreprises émergentes et innovantes à fort potentiel de croissance de nouer et entretenir des contacts avec des industriels et des investisseurs internationaux spécialisés dans le domaine de la santé et des biotechnologies. VALBIOTIS figure parmi les entreprises françaises invitées à cet événement clé.

En parallèle, VALBIOTIS participe également à la conférence BioConnect 2021 de H.C.WAINWRIGHT. Cet événement satellite dédié aux biotechnologies rassemble 350 sociétés qui sont présentées aux investisseurs internationaux du secteur, du 11 au 14 janvier 2021. À cette occasion, VALBIOTIS présente sa stratégie de développement, ainsi que les étapes décisives déjà franchies au cours de l'année 2020 (dont le Partenariat avec Nestlé Health Science et le lancement de l'étude REVERSE IT) et les perspectives attendues pour l'année 2021. L'année 2021 sera tout aussi prometteuse, avec le lancement de l'étude clinique HEART de Phase II pour TOTUM-70 (réduction de l'hypercholestérolémie LDL) initiée au second semestre 2020 et le lancement de l'étude clinique de Phase II pour TOTUM-854 (réduction de la pression artérielle).