Valbiotis ouvre son capital à un nouvel actionnaire

(Boursier.com) — Valbiotis entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la réalisation d'un placement privé auprès d'AMIRAL GESTION d'un montant de 2 ME, au travers de ses fonds NOVA2 et Sextant PME, dans le cadre d'une offre au profit d'investisseurs qualifiés visés à l'article L.411-2 1o du code monétaire et financier.

Le prix de souscription des actions a été fixé à 4,50 euros par action (prime d'émission incluse), faisant ressortir une surcote de 5,4% par rapport au cours de clôture du 16 juillet 2020.

Cette augmentation de capital permet à Valbiotis de se doter de ressources financières complémentaires pour accompagner son développement, et notamment ses trois programmes de recherche contre l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle et la stéatose hépatique.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire de VALBIOTIS a déclaré : "Nous tenons à remercier notre nouvel actionnaire, AMIRAL GESTION, pour sa confiance et son soutien. Ces fonds levés renforcent de manière significative notre position financière et viennent confirmer tout l'intérêt des investisseurs pour notre modèle de développement qui nous a déjà permis de conclure un partenariat en février avec Nestlé Health Science sur la réduction du risque de diabète de type 2. Après ce premier succès, cette levée de fonds s'inscrit dans la volonté d'élargir encore davantage la marge de manoeuvre de notre Société à mesure que nous poursuivons notre plan de développement sur de nouvelles indications adressant des marchés considérables comme l'hypercholestérolémie, l'hypertension artérielle et la stéatose hépatique."

Modalités du Placement Privé

L'augmentation de capital a été effectuée avec suppression du droit préférentiel de souscription auprès d'investisseurs qualifiés, dans le cadre d'une offre au sens de l'article L.411-2 1o du Code monétaire et financier d'actions nouvelles, conformément à la 12ème résolution votée par l'assemblée générale mixte de la Société en date du 28 mai 2020.

Un nombre total de 444.444 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, a été émis au profit d'AMIRAL GESTION via ses fonds, soit 6,15% du capital social de la Société avant la réalisation de l'Offre et 5,79% du capital social de la Société après la réalisation de l'Offre. Le prix d'émission des actions nouvelles a été fixé à 4,50 euros par action, représentant une prime de 5,4% par rapport au cours de clôture de l'action VALBIOTIS au 16 juillet 2020, soit 4,27 euros.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 21 juillet 2020. Les Actions Nouvelles seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes dès la réalisation définitive de l'Augmentation de capital, elles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sur la même ligne de cotation que les actions de la Société d'ores et déjà cotées sous le même code ISIN FR0013254851 - ALVAL.

Répartition du capital

Le capital social de la Société sera composé de 7.671.144 actions à l'issue de l'opération. À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,94%.