Valbiotis : nouveau projet de recherche dans le microbiote intestinal

(Boursier.com) — Valbiotis a annoncé la signature d'un partenariat de recherche dans le microbiote intestinal avec l'Unité MEDIS de l'Université Clermont Auvergne. Le projet de recherche portera sur les substances actives TOTUM 070 et TOTUM 448 développées par Valbiotis contre les dyslipidémies et les atteintes métaboliques du foie. Il sera en partie financé par l'Agence Nationale de la Recherche à hauteur de 363.000 euros.

Mené par un laboratoire commun aux deux entités, le projet MIMETiv aura pour but de développer un modèle gastro-intestinal humain complet et dynamique intégrant pour la première fois le microbiote de l'intestin grêle. Ce modèle permettra d'obtenir des données exclusives sur les effets et modes d'action des substances actives végétales de Valbiotis au niveau intestinal, dans le cadre de stratégies non médicamenteuses de lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires.