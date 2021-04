Valbiotis lève finalement 15 ME

(Boursier.com) — Valbiotis annonce le large succès de l'augmentation de capital par placement privé, annoncée et lancée hier et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres.

Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d'investisseurs français et internationaux, Valbiotis a décidé de fixer le montant de l'augmentation de capital à 15 millions d'euros, contre environ 12 millions d'euros initialement prévus.