Valbiotis lève 9,7 millions d'euros

(Boursier.com) — Valbiotis annonce le succès de sa levée de fonds pour un montant total de 9,7 ME comprenant d'une part, une offre réservée à une catégorie d'investisseurs via la construction accélérée d'un livre d'ordres d'un montant d'environ 9 ME, et d'autre part, une offre au public destinée aux actionnaires individuels via la plateforme PrimaryBid d'un montant d'environ 0,7 ME. Avant réalisation de l'Offre Globale, l'horizon de trésorerie se situait au dernier trimestre 2023. Compte tenu du niveau de trésorerie actuel, du produit net de la présente Offre Globale ainsi que des milestones attendus au cours de l'année 2023 dans le cadre du partenariat global avec Nestlé Health Science sur TOTUM 63 et au cours du second semestre 2023 avec la signature d'un partenariat sur TOTUM 070, la Société repousse son horizon de trésorerie à la fin du premier semestre 2024. En parallèle, la Société travaille sur des solutions de financement non dilutives pour reporter cet horizon de trésorerie.

Le Directoire en date du 9 novembre 2022 a fixé le prix d'émission des 2 681 059 actions nouvelles, souscrites tant dans le cadre de l'Offre Réservée que dans l'Offre PrimaryBid, à un montant de 3,60 euros par action, soit 0,10 centimes d'euro de valeur nominale et 3,50 euros de prime d'émission. Conformément aux conditions prévues des délégations consenties par l'Assemblée Générale Mixte susvisées et aux décisions des Directoires du 8 et 9 novembre 2022, ce prix de souscription de 3,60 euros par action ordinaire nouvelle, fait ressortir une décote de 22% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action Valbiotis sur le marché Euronext Growth Paris des 5 dernières séances de bourse consécutives choisies parmi les dix dernières séances de bourse précédant sa fixation (i.e. du 2 au 8 novembre 2022), soit 4,64 euros, et une décote de 20% par rapport au cours de clôture du 8 novembre.