Valbiotis : la FDA accorde le statut de NDI pour un extrait végétal

(Boursier.com) — Valbiotis a reçu l'acceptation de la Food and Drug Administration (FDA) pour le statut de nouvel ingrédient alimentaire (NDI) concernant un extrait végétal présent dans l'ensemble de ses Totum.

L'autorité américaine régulant les denrées alimentaires et les médicaments, impose des démarches spécifiques aux fabricants et distributeurs souhaitant commercialiser des compléments alimentaires contenant des "nouveaux ingrédients alimentaires". Ces acteurs doivent notifier à la FDA l'ensemble des informations relatives à la qualité et à la sécurité du nouvel ingrédient, permettant de conclure qu'un complément alimentaire contenant ce nouvel ingrédient est sûr, dans les conditions d'utilisation recommandées ou suggérées sur l'étiquetage.

La lettre de non-objection de la FDA a été accordée à Valbiotis avant la fin du délai d'évaluation standard de 75 jours, témoignant ainsi de la diligence et de la qualité des démarches entreprises par la Société.

"L'obtention du statut de nouvel ingrédient alimentaire (NDI) pour cet extrait végétal est une satisfaction, bien qu'attendue et cela met un terme à un processus classique d'autorisation. Le marché américain étant le premier marché mondial du complément alimentaire, nous sommes ravis de pouvoir y commercialiser tous nos TOTUM, dont l'ensemble des autres ingrédients y sont déjà autorisés. Nous exprimons nos sincères remerciements aux équipes de Nestlé Health Science avec lesquelles une collaboration fructueuse a été établie pour obtenir cette notification de la FDA, renforçant ainsi notre positionnement sur la scène internationale", commente Sébastien Peltier, CEO et co-fondateur de Valbiotis.