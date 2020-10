Valbiotis intègre l'indice EnterNext PEA-PME 150

Valbiotis intègre l'indice EnterNext PEA-PME 150









(Boursier.com) — Valbiotis a rejoint l'indice EnterNext PEA-PME 150 à compter de la séance de Bourse du 1er octobre 2020.

L'indice EnterNext PEA-PME 150 est un indice de référence boursier représentatif des actions françaises éligibles au PEA-PME. Plus large que le CAC PME, EnterNext PEAPME 150 est composé de 150 petites et moyennes valeurs parmi les plus liquides.