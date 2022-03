Valbiotis : horizon de trésorerie jusqu'au premier semestre 2024

(Boursier.com) — Les flux de trésorerie générés par l'activité de Valbiotis se sont élevés à -7,16 ME en 2021, traduisant l'intensification des travaux de Recherche et Développement. Le résultat opérationnel est négatif de 8,5 ME et le résultat net de 8,7 ME.

Au 31 décembre 2021, Valbiotis disposait d'une trésorerie de 21,8 ME, en progression de près de 50% par rapport au 31 décembre 2020. À ce jour, l'horizon de fin de trésorerie est ainsi estimé par la société au premier semestre 2024 et ne tient pas compte des paiements d'étapes supplémentaires et des royalties potentiels qui pourraient intervenir de la part de Nestlé Health Science ou des revenus additionnels qui pourraient provenir de nouveaux partenariats stratégiques sur les autres produits du portefeuille.

2022 est annoncée comme une année décisive avec la finalisation de plusieurs études cliniques sur les indications majeures du portefeuille. " Après une année 2021 de travail de fond, qui aura permis de franchir de nouvelles étapes dans les plans cliniques des principales substances actives du portefeuille, 2022 s'imposera comme une année charnière avec des résultats cliniques majeurs attendus sur trois indications clés : le prédiabète, l'hypercholestérolémie et la pression artérielle ", commente Valbiotis.