Valbiotis : feuille de route commerciale et clinique pour 2024

(Boursier.com) — Valbiotis a précisé sa feuille de route commerciale

et clinique pour 2024, année qui sera marquée par plusieurs étapes stratégiques majeures avec, au premier semestre, le lancement de la commercialisation de la substance végétale TOTUM 070 contre l'hypercholestérolémie sur le marché français ainsi que la première commande de Nestlé Health Science en TOTUM 63.

Pour l'honorer et sécuriser dans la durée la chaîne de production de TOTUM 63, Valbiotis annonce que les activités industrielles sont d'ores et déjà en ordre de marche, avec la constitution des premiers stocks stratégiques, la qualification de partenaires industriels faisant l'objet de certifications élevées et contrôlées, ainsi que la validation des procédés à l'échelle industrielle.

Ces efforts de structuration seront renforcés en 2024 en vue d'accompagner également de futurs partenariats de licence et/ou distribution pour la commercialisation à l'international - hors de France - des autres compléments alimentaires : TOTUM 070 (hypercholestérolémie), TOTUM 854 (hypertension artérielle) et TOTUM 448 (maladies métaboliques du foie). Pour ces trois produits, l'objectif reste la signature d'un ou plusieurs accords au niveau mondial ou régional. Ainsi, les activités de Business Development se poursuivent en ce début d'année. Parmi les 68 prospects identifiés, des discussions sont en cours avec plusieurs acteurs majeurs de la nutrition ou de la santé.

Dernier jalon stratégique phare, la commercialisation en direct par Valbiotis de ses produits en France (hors TOTUM 63) démarrera au premier semestre 2024 avec le lancement de TOTUM 070. La structuration en vue de ce lancement est déjà qualifiée de très avancée, tant au niveau des procédés industriels, que de l'infrastructure IT (élargissement de l'ERP, chantier de la plateforme e-commerce) ou de la politique commerciale et marketing. Cette dernière, s'appuiera sur une équipe dédiée d'attachés à la promotion médicale (APM) dont le recrutement a déjà commencé, ciblant médecins prescripteurs et pharmacies clés, et sera complétée d'une approche directe des patients via une stratégie digitale appropriée.

Valbiotis poursuivra également ses efforts de R&D en vue de conforter le haut niveau de preuve scientifique de son portefeuille dans la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires, et de préparer le pipeline de demain. Après le parcours complet effectué par TOTUM 63, l'ambition reste de mener à bien les processus cliniques sur les trois autres produits et d'obtenir des allégations santé - sans que ces étapes ne constituent un prérequis à leur commercialisation. Sur ce front scientifique, plusieurs jalons clés sont également attendus en 2024.