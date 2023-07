Valbiotis : du nouveau aux Relations Humaines

(Boursier.com) — Valbiotis a nommé Charlotte Jezequel en tant que Directrice des Relations Humaines et son intégration au sein du Comité Exécutif.

Charlotte Jezequel a rejoint les équipes de Valbiotis en tant que Directrice des Relations Humaines, le 13 mars 2023, avec comme objectif d'accompagner la société dans sa transition vers une nouvelle dimension commerciale. Son arrivée est d'une importance capitale dans cette phase d'expansion de Valbiotis.

Charlotte Jezequel apporte à la société une expertise solide en tant que Directrice des Relations Humaines, forgée au sein de grands groupes internationaux au cours d'une carrière de plus de 20 ans. Bénéficiant d'une double formation en droit et en gestion des ressources humaines, Charlotte Jezequel a occupé divers postes transversaux en RH dans différents secteurs, notamment l'agroalimentaire chez Mondelez, mais aussi l'industrie pharmaceutique au sein de Laboratoire Fournier, GSK, Pfizer et, dernièrement, en tant que Directrice des Ressources Humaines chez Biogen.