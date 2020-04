Valbiotis disposait de 8 ME de Trésorerie fin 2019

(Boursier.com) — Valbiotis disposait d'une Trésorerie de 8 ME au 31 décembre 2019. Cette situation de trésorerie n'intègre pas l'encaissement du paiement initial de 5 millions de francs suisses de Nestlé Health Science fin avril 2020, les 1,2 ME de remboursement de CIR 2019 en attente de versement et 0,4 ME de subventions à recevoir.

En 2019, les produits opérationnels de la société s'élèvent à 1,91 ME, en croissance de 27% par rapport à 2018. Ils sont constitués principalement du Crédit Impôt Recherche acquis sur la période (1 219 KE) et de subventions (602 KE comptabilisés au titre de l'exercice 2019).

Au total, la perte nette sur l'exercice est de 5,50 ME. Les besoins de trésorerie générés par l'activité atteignent 4 946 KEUR sur l'exercice et les flux générés par les investissements ont été négatifs à hauteur de 290 KE liés principalement aux dépenses de dépôt et protection des brevets et des marques. Les flux liés aux opérations de financement sont positifs de 5,85 ME liés principalement à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription réalisée par la société en octobre 2019 pour un produit net de 6,2 ME.