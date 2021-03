Valbiotis : des résultats dans l'hypertension artérielle seront présentés en avril

(Boursier.com) — Valbiotis a été sélectionnée par le congrès de l'European Society of Hypertension (ESH) et l'International Society of Hypertension (ISH) pour présenter des résultats précliniques obtenus avec sa substance active TOTUM-854 dans l'hypertension artérielle.

Ces résultats, issus de travaux réalisés dans le cadre du partenariat académique entre Valbiotis et l'Université d'Avignon, ainsi qu'au sein de la plateforme de R&D de Riom, seront présentés lors du congrès annuel commun de l'ESH et l'ISH, qui se tiendra entre le 11 et le 14 avril 2021, en format virtuel.

TOTUM-854 est une substance active développée pour la lutte contre l'hypertension artérielle et le risque de maladies cardiovasculaires. Il s'agit de la troisième substance active du pipeline de Valbiotis à entrer en phase de développement clinique, en 2021.