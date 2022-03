Valbiotis : de bon augure

(Boursier.com) — Valbiotis monte de 0,6% à 6,78 euros, alors que l'entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires a annoncé les résultats positifs de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action de TOTUM-070, contre l'hypercholestérolémie.

Mené chez 10 volontaires sains, ce protocole innovant a d'abord confirmé la présence de 22 métabolites d'intérêt dans le sérum des volontaires. Ces analyses ont été menées après la prise orale de 5 g de TOTUM-070, soit la dose clinique, également utilisée dans l'étude clinique de Phase II HEART. Les 22 métabolites trouvés sont, pour la plupart, d'ores et déjà connus pour leur activité sur le métabolisme. Les analyses de mode d'action ont ensuite démontré, entre autres, deux effets de TOTUM-070 sur les cellules humaines du foie : l'inhibition de la voie de synthèse du cholestérol et l'inhibition du stockage du cholestérol dans les hépatocytes. Ces deux effets sur le cholestérol au niveau du foie, organe central pour le métabolisme, soutiennent le potentiel de TOTUM-070 contre l'hypercholestérolémie. À la suite de ces résultats positifs et conformément au calendrier annoncé par l'Entreprise, les résultats de l'étude clinique d'efficacité de Phase II HEART seront communiqués au deuxième trimestre 2022, avec la réduction du LDL-cholestérol sanguin comme critère principal.

"Ces résultats de biodisponibilité sont de bon augure pour les résultats de l'étude HEART dont les résultats sont attendus dès le T2 2022" commente Portzamparc qui estime que des résultats concluants de cette étude seraient un jalon majeur pour l'obtention de l'allégation santé de TOTUM070, ainsi que pour la conclusion d'un 'deal' avec un acteur important de la nutrition santé ou de la pharmacie..."Pour rappel, nous estimons que la société sera en mesure de signer un deal d'un montant total de 56 ME, dont 6 ME d'upfront d'ici fin 2022 avec une probabilité de succès de 45,2%" poursuit Portzamparc. Verdict : "Nous réitérons notre recommandation 'Acheter' en visant un cours de 14,70 euros".