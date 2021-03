Valbiotis : certification ISO 9001

Valbiotis : certification ISO 9001









Crédit photo © Valbiotis

(Boursier.com) — Valbiotis a obtenu la certification ISO 9001 pour son Système de Management de la Qualité (SMQ) déployé sur ses trois sites. Valbiotis s'est vue attribuer par l'AFNOR la certification ISO 9001 : 2015, sans réserve, et avec 6 points forts, pour ses activités de 'Conception, développement et maîtrise de la production de solutions de prévention et de lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires' pour une durée de 3 ans, avec réévaluation annuelle. La norme ISO 9001 : 2015 'Système de Management de la Qualité', est internationalement reconnue et définit des exigences organisationnelles visant à améliorer la qualité, la performance et la satisfaction client. Cette démarche de certification permet de garantir et démontrer à tous les partenaires la maîtrise de l'ensemble des activités de Discovery, de Recherche préclinique, de Recherche clinique, de la production, ainsi que de la gestion de la qualité des produits.