Valbiotis : bonnes nouvelles

(Boursier.com) — Valbiotis monte de 1,3% ce jeudi à 7,12 euros, alors qu'au titre du premier semestre 2021, le groupe a dégagé 748 KE de produits opérationnels constitués essentiellement du crédit impôt recherche et d'un chiffre d'affaires provenant de la reconnaissance de la quote-part au titre du premier semestre 2021 du paiement initial de 5 millions de francs suisses reçus dans le cadre du partenariat signé avec Nestlé Health Science en février 2020.

Les dépenses de Recherche et Développement ont augmenté de 416 KE du fait notamment de la poursuite de l'étude clinique de Phase II/III REVERSE-IT sur le produit TOTUM63 et du lancement de l'étude clinique de Phase II sur le produit TOTUM070. La Société a également poursuivi ses travaux de recherche préclinique sur sa plateforme technique de Riom.

Les frais commerciaux et marketing restent stables à 542 KE et des frais généraux baissent de 89 KE à 549 KE. Cette baisse s'explique notamment par la finalisation de l'implémentation d'un nouvel ERP en fin d'année 2020.

Sur le semestre, les flux de trésorerie générés par l'activité se sont élevés à (3.706) KE traduisant la poursuite et l'intensification de la 'R&D'. Les flux liés aux opérations d'investissement sont positifs de 76 KE, liés principalement au refinancement par le partenaire bancaire (lease back) des équipements techniques pour la plateforme de Riom acquis au cours du second semestre 2020 et du premier semestre 2021. Les flux liés aux opérations de financement sont positifs de 14 865 KE, liés principalement à l'augmentation de capital par placement privé réalisé en avril 2021, d'un montant brut de 15 ME (communiqué de presse du 15 avril 2021) ainsi qu'à deux emprunts obtenus de la part de Bpifrance pour un montant de 1,3 ME (communiqué de presse du 26 mai 2021).

Au 30 juin 2021, Valbiotis dispose d'une trésorerie de 25.820 KE, en progression de près de 77% par rapport au 31 décembre 2020.

"Valbiotis garde le cap et suit scrupuleusement la feuille de route stratégique mise en place au S1 2020" commente Portzamparc qui souligne que les seules modifications qui y ont été apportées "sont des bonnes nouvelles avec l'accélération du développement de TOTUM-854... Ce dernier pourrait avoir jusqu'à trois ans d'avance sur le plan initial selon la société. Pour le moment, nous maintenons nos scénarios. Nous intégrerons TOTUM-854 dès lors que la phase II/III sera effectivement lancée" conclut l'analyste qui reste donc à l'achat en visant un cours de 13,40 euros.