Valbiotis : bonne nouvelle saluée

Valbiotis : bonne nouvelle saluée









Crédit photo © Valbiotis

(Boursier.com) — Valbiotis grimpe de 4,7% ce lundi à 8,20 euros, alors que la société a présenté des données précliniques sur la substance active issue du végétal TOTUM 854, conçue pour réduire la pression artérielle, au congrès annuel de l'European Society of Hypertension et de l'International Society of Hypertension, du 11 au 14 avril.

"Les résultats, obtenus in vivo sur des modèles prédictifs de l'hypertension humaine ont montré que TOTUM 854 prévient efficacement l'hypertension artérielle. Cette preuve de concept a été obtenue en partenariat avec le laboratoire de Pharm-Ecologie Cardiovasculaire (LaPEC) de l'université d'Avignon ainsi qu'au sein de la plateforme R&D de Valbiotis."

Valbiotis a annoncé aussi l'accélération du développement de TOTUM 854 pour la prévention de l'hypertension artérielle, avec le lancement, notamment, d'une étude de Phase II/III pivotale pour une demande d'allégation de santé.

Une commercialisation sera possible dès les résultats de la Phase II/III par un acteur majeur de la santé, soit jusqu'à 3 ans d'avance par rapport au plan initial...

Portzamparc parle d'une "très bonne nouvelle pour la société qui s'octroie jusqu'à trois ans d'avance sur le développement clinique de son produit... L'hypertension artérielle est une des maladies cardiovasculaires les plus répandues. Selon Valbiotis, rien qu'aux Etats-Unis et dans le 'top 5 européen', 124 millions de personnes seraient atteintes d'une forme légère à modérée"..."Nous intégrerons TOTUM-854 dans notre valorisation après un échange avec la société, ce qui nous conduira à relever notre TP (pour le moment fixé à 14,70 euros)" conclut l'analyste.