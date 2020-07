Valbiotis : bonne nouvelle

(Boursier.com) — Valbiotis reste stable proche des 4,20 euros ce jeudi, alors que l'entreprise de 'R&D' engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, a annoncé la première visite du premier patient dans l'étude clinique internationale de Phase II/III REVERSE-IT conçue pour évaluer TOTUM-63 pour la réduction des facteurs de risque métaboliques du diabète de type 2.

L'étude pivot REVERSE-IT, randomisée, conduite en double aveugle versus placebo, inclura 600 personnes présentant une hyperglycémie à jeun, du prédiabète au diabète de type 2 non traité (stade précoce). Elle devra confirmer l'efficacité de TOTUM-63 - à la dose de 5g / jour pendant 6 mois - sur les facteurs de risques métaboliques du diabète de type 2, par rapport à la prise d'un placebo. Le protocole prévoit d'évaluer l'effet de TOTUM-63 sur la glycémie à jeun, critère principal de l'étude, ainsi que sur la glycémie à deux heures et les paramètres anthropométriques (poids corporel, tour de taille et masse grasse), autant de facteurs de risque bien connus du diabète de type 2.

REVERSE-IT est menée dans plus de 30 centres en France et à l'international.

Suite à cette annonce, VALBIOTIS recevra le premier paiement d'étape d'un montant de 3 millions de CHF de la part de Nestlé Health Science. Le partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science conclu en février 2020, inclut un paiement initial (upfront) de 5 millions de CHF, déjà reçu par VALBIOTIS, des paiement d'étapes pour le développement et la commercialisation jusqu'à un maximum de 66 millions de CHF ainsi que des royalties progressives sur les ventes nettes. L'accord comprend également l'approvisionnement de Nestlé Health Science en TOTUM-63 par VALBIOTIS, représentant une source de revenus supplémentaires...

Portzamparc parle de "bonne nouvelle pour Valbiotis qui tient ses timelines"..."Totum-63 fait un pas de plus vers l'allégation santé que convoite le duo Valbiotis/NHS, bien qu'elle ne soit pas nécessaire à la commercialisation du produit. À ce titre, Valbiotis précise que les dernières étapes du développement seront à la charge de NHS" explique l'analyste qui vise un cours de 10,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.