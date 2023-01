Valbiotis : beaucoup de rendez-vous majeurs en 2023

(Boursier.com) — Valbiotis annonce sa feuille de route pour 2023. "Une année qui s'annonce riche en avancées stratégiques, avec la fin du développement clinique de TOTUM 63 (prédiabète), l'objectif d'une signature d'un accord de licence et/ou de distribution sur TOTUM 070 (hypercholestérolémie LDL), et la préparation des lancements commerciaux à horizon 2024 pour ces deux substances actives", rappelle la société.

Sur le front de la R&D, Valbiotis poursuivra les efforts de développement clinique de ses substances actives issues du végétal, pour renforcer leur valeur scientifique et médicale et obtenir des allégations de santé. Après le large succès de l'étude clinique de Phase II HEART en 2022, qui a démontré l'efficacité de TOTUM-070 contre l'excès de LDL cholestérol sanguin (communiqués de presse du 13 juin 2022 et du 3 octobre 2022), 2023 sera marquée par des avancées cliniques attendues, en particulier pour TOTUM-63, contre le prédiabète :

Un premier temps fort, avant la fin du premier semestre, avec les résultats cliniques de Phase II/III REVERSE-IT, vaste étude pivot menée sur 600 personnes avec pour critère principal la réduction de la glycémie à jeun par TOTUM-63. Ces résultats représenteront la dernière étape avant la mise sur le marché et le dépôt d'une demande d'allégation de santé. Parallèlement, les résultats cliniques de mode d'action de TOTUM-63 seront obtenus et communiqués cette année.

Concernant TOTUM-854, un jalon majeur devrait être franchi à la fin du premier semestre avec la fin de recrutement de la première Phase II/III clinique (études INSIGHT) pour la réduction de la pression artérielle. Les résultats de l'étude clinique de biodisponibilité et de mode d'action seront connus au début de l'année.

Dernière avancée clinique annoncée pour 2023, le lancement de l'étude clinique avec TOTUM-448 contre les stades précoces des atteintes métaboliques du foie, ou " maladies du foie gras ", en pleine expansion dans le monde.

Parallèlement à ces avancées de R&D, Valbiotis devra concrétiser l'accélération de la stratégie de commercialisation annoncée en octobre dernier, articulée autour de deux grands axes prioritaires :

La structuration de la société pour accompagner l'accord stratégique global signé avec Nestlé Health Science sur TOTUM-63 et conclure de futurs partenariats de licence et/ou de distribution à l'international sur TOTUM-070, TOTUM-448 et TOTUM-854. La commercialisation directe en France des TOTUM (hors TOTUM-63) en pharmacie, parapharmacie et via un site de e-commerce dédié.

Sur le front des procédés industriels et de fabrication, essentiels pour l'accompagnement des partenariats stratégiques et pour la commercialisation des substances actives en France, Valbiotis poursuit le développement des formes galéniques ainsi que la mise en place de la chaîne d'approvisionnement, du sourcing des matières premières végétales jusqu'à la mise sur le marché, avec l'internalisation de compétences spécifiques.

Concernant la recherche de nouveaux accords au niveau mondial (France exceptée), une équipe dédiée a été constituée, associant le cabinet AEC Partners au département Business development de Valbiotis. Au coeur du premier partenariat avec Nestlé Health Science conclu en février 2020, AEC Partners a d'ores et déjà identifié un panel d'acteurs globaux ou régionaux dans l'univers de la santé, de la nutrition et initié les premiers échanges. L'ambition demeure la signature d'un partenariat pour TOTUM-070 à l'horizon du second semestre 2023.

S'agissant de la commercialisation directe en France, deuxième axe fort de la stratégie, Valbiotis se met en ordre de marche en vue d'un lancement de TOTUM-070 au premier semestre 2024 - qui sera suivi de celui de TOTUM-448 et TOTUM-854. Des études de marché auprès des professionnels de santé et des consommateurs ont permis d'établir la stratégie commerciale, combinant recommandation médicale et accès libre pour les consommateurs. Cette stratégie repose sur des attachés à la promotion médicale (APM) internalisés avec comme périmètre principal les prescripteurs clefs que sont les médecins généralistes, certains spécialistes et les pharmaciens, et sur un site de e-commerce dont la mise en ligne est prévue au premier semestre 2024.

Valbiotis entame ce nouvel exercice avec une situation financière renforcée grâce au succès de la levée de fonds récemment finalisée, d'un montant de 9,7 millions d'euros.