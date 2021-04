Valbiotis : augmentation de capital par placement privé

Valbiotis : augmentation de capital par placement privé









(Boursier.com) — Valbiotis lance une augmentation de capital dans le cadre d'un placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres, pour un montant d'environ 12 millions d'euros. Cette augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, sera exclusivement réservée à des investisseurs qualifiés. Le produit net est destiné principalement au financement de l'accélération du développement de TOTUM 854 (prévention de l'hypertension artérielle), avec le lancement dès la fin de cette année de trois études cliniques dont une étude clinique de Phase II/III, préalable à une demande d'allégation santé. La commercialisation de TOTUM 854 pourrait ainsi intervenir à l'issue de cette étude, soit jusqu'à 3 ans d'avance par rapport au plan initial, en partenariat avec un acteur majeur de la santé.

L'augmentation de capital contribuera également à rallonger l'horizon de financement de Valbiotis et à lui permettre d'atteindre "les prochaines étapes de création de valeur de ses différents produits".

La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés du 15 avril 2021. Valbiotis annoncera le résultat du placement privé dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse précisant notamment le nombre final des actions nouvelles émises et le prix d'émission. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital devrait intervenir dans les 3 jours ouvrés à compter de la clôture de l'augmentation de capital.