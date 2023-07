Valbiotis annonce sa feuille de route

(Boursier.com) — Valbiotis présente sa feuille de route pour les prochains mois, qui s'annoncent riches en avancées cliniques, industrielles et commerciales.

Le prochain jalon clef pour la société sera marqué par la communication des résultats détaillés de l'étude de Phase II/III REVERSE-IT sur TOTUM-63, qui viendront compléter l'annonce du premier succès de l'étude, sur son critère principal, en mai dernier. Cette étude internationale, multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo a été menée dans une population de 636 volontaires, prédiabétiques et diabétiques de type 2 non traités, de stade précoce. L'étude a atteint son critère principal avec une forte significativité statistique. TOTUM 63 réduit la glycémie à jeun (facteur de risque du diabète de type 2) versus placebo à la dose journalière de 5 g en 3 prises par jour après 24 semaines ; le critère de réduction de la glycémie à jeun a également été atteint avec une forte significativité à une dose similaire mais en 2 prises quotidiennes, le schéma de prise optimal.

Valbiotis attend la communication des résultats complets de l'étude Reverse-It "avec une grande confiance", en même temps que s'ouvre le volet commercial du partenariat stratégique global avec Nestlé Health Science.

Les prochaines étapes scientifiques comprendront la soumission des données cliniques de l'étude Reverse-It à des congrès internationaux et leur publication dans des journaux internationaux à comité de lecture. Par ailleurs, les résultats de l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM-63, menée sur19 volontaires par l'INAF à Québec, sont attendus au second semestre 2023.

Forte de la validation scientifique obtenue sur TOTUM-63, Valbiotis va poursuivre le développement clinique des trois autres substances actives de son portefeuille.

Poursuite de la structuration de la société

Parallèlement à ces efforts en R&D, la structuration de la société se poursuit. Elle est menée autour d'un double objectif.

Tout d'abord, préparer la commercialisation directe en France des TOTUM-070, TOTUM-854 et TOTUM-448. Ensuite, accompagner l'accord global avec Nestlé Health Science sur TOTUM-63, ainsi que les futurs partenariats à l'international sur les trois autres produits. Sur le front des procédés industriels, Valbiotis poursuit la mise en place de la chaîne d'approvisionnement, du sourcing des matières premières végétales jusqu'à la mise sur le marché. Sur le front de la commercialisation en France (en pharmacie et en ligne), la mise en place de l'infrastructure IT et le chantier de la plateforme e-commerce sont en cours et la structuration des activités commerciales et marketing est initiée. Le calendrier commercial dans l'Hexagone est ainsi confirmé, avec le lancement de TOTUM-070 au premier semestre 2024.

Enfin, s'agissant toujours de TOTUM-070, les activités de Business Development se poursuivent conformément au plan et à la stratégie annoncés, avec l'aide d'AEC Partners, partenaire de Business Development historique de Valbiotis, à l'origine de l'accord avec Nestlé Health Science sur TOTUM-63. Des discussions sont déjà initiées et sont en cours avec plusieurs acteurs mondiaux et régionaux des secteurs de la nutrition et de la santé. L'ambition demeure la signature d'un ou plusieurs accords de licence et/ou de distribution au niveau mondial (hors France).