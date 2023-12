Valbiotis annonce le succès de son augmentation de capital de 15 ME

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise à dimension commerciale, spécialisée dans les compléments alimentaires, engagée dans l'innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en oeuvre d'un délai de priorité. Cette levée de fonds de 15 ME vise à assurer la montée en puissance de la société et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis a commenté : "Nous exprimons notre grande satisfaction face au succès de cette augmentation de capital, caractérisée par un délai de priorité, qui confirme la confiance et l'engagement soutenu des investisseurs à l'égard de notre stratégie et de nos ambitions de croissance. Cette réussite valide notre positionnement ambitieux en tant que futur acteur majeur sur le marché européen des compléments alimentaires 100% végétaux. C'est avec une fierté particulière que nous saluons le solide soutien de nos actionnaires, tant institutionnels que particuliers, déjà présents au sein de notre capital et que nous remercions tous les nouveaux souscripteurs. Grâce à la levée de fonds réussie, nous bénéficions désormais de ressources renforcées, constituant un levier essentiel pour concrétiser notre stratégie de commercialisation à l'international via des partenariats et en France en direct. Conséquemment, ces ressources seront complétées par des revenus additionnels dès 2024."