Valbiotis annonce le large succès de l'étude clinique de Phase II HEART

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce le large succès de l'étude clinique de Phase II HEART, qui atteint son objectif de réduction du taux sanguin de LDL cholestérol (critère principal) avec TOTUM070 et confirme la très bonne tolérance de cette substance active. Cette étude multicentrique, randomisée et contrôlée contre placebo, en double aveugle, a été menée chez 120 volontaires présentant une hypercholestérolémie légère à modérée, non traitée, et a testé une dose quotidienne de 5 g en deux prises, pendant 6 mois. Dès 3 mois de supplémentation, TOTUM070 a réduit significativement les taux sanguins de LDL cholestérol, et de triglycérides, par rapport au placebo.

L'excès de ces marqueurs lipidiques sanguins constitue un facteur de risque cardiovasculaire.

Grâce à ces très bons résultats cliniques, TOTUM070, substance active innovante brevetée constituée d'extraits de plantes alimentaires, sans phytostérols ni levure rouge de riz, devient une option non médicamenteuse cliniquement prouvée pour les personnes avec une hypercholestérolémie LDL légère à modérée non traitée, en complément des recommandations hygiéno-diététiques