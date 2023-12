Valbiotis annonce le lancement d'une augmentation de capital

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise à dimension commerciale, spécialisée dans les compléments alimentaires, engagée dans l'innovation scientifique pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et mise en oeuvre d'un délai de priorité au profit des actionnaires actuels.

Son montant est de 15 ME par l'émission de 3.363.229 Actions Nouvelles au prix unitaire de 4,46 euros représentant une décote faciale de 20,1% par rapport au cours de clôture du 8 décembre 2023 (5,58 euros), et une décote de 16,5% par rapport à la moyenne pondérée des volumes des 5 séances de Bourse précédant la fixation du prix de l'émission par le Directoire (5,34 euros).

L'augmentation de capital est sécurisée par des engagements de souscription et des engagements à titre de garantie pour un montant total de 13,8 ME, soit 91,7% du montant de l'opération.

Le délai de priorité sera ouvert du 13 décembre 2023 au 19 décembre 2023 aux actionnaires de la société à l'issue de la séance du 12 décembre 2023 ;

La période de souscription dans le cadre de l'offre au public et du placement global va du 13 décembre 2023 au 19 décembre 2023 inclus.

Sébastien PELTIER, Président du Directoire et co-fondateur de Valbiotis, commente : "Après une décennie consacrée à la R&D, Valbiotis se place aujourd'hui à la pointe de l'innovation avec un portefeuille de quatre compléments alimentaires d'origine végétale, affichant un haut niveau de preuve scientifique dans la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires. L'heure est venue pour Valbiotis de concrétiser ces avancées avec le lancement de la commercialisation dès le premier semestre 2024. Pour soutenir cette transition majeure, l'Entreprise lance une augmentation de capital qui vise à assurer sa montée en puissance et permettre l'autofinancement de sa croissance, en maintenant le focus sur ses activités actuelles. Avec des marchés ciblés considérables, dont l'actualité se fait l'écho, l'Entreprise se positionne pour répondre aux besoins immédiats de millions de patients en matière de prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires. Par cette augmentation de capital ouverte à tous, Valbiotis espère susciter l'adhésion d'un large éventail d'investisseurs et ambitionne de devenir un acteur majeur européen du complément alimentaire 100% végétal."