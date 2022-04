Valbiotis annonce la première visite du premier patient dans l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM-63

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce la première visite du premier patient dans l'étude clinique de mode d'action sur TOTUM-63 réalisée par l'Institut sur la Nutrition et les Aliments Fonctionnels (INAF) de l'Université Laval à Québec dans le cadre du partenariat avec Nestlé Health Science.

L'étude est aujourd'hui lancée, après avoir reçu les autorisations de Santé Canada et du CÉRUL.

Cette étude co-conçue par Valbiotis en concertation avec les experts de l'INAF et de Nestlé Health Science dans le cadre du partenariat stratégique global, inclura 20 volontaires et devra explorer le mécanisme d'action de TOTUM-63 chez l'Homme.

Elle fournira des données additionnelles pour appuyer la communication scientifique et accompagner la commercialisation de TOTUM-63. Elle sera supervisée sur le plan scientifique par André MARETTE et Marie Claude VOHL, Professeurs à la Faculté de médecine de l'Université Laval et chercheurs à l'INAF.