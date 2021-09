Valbiotis : accord exclusif avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER sur l'exploration de micro-algues produites en Nouvelle-Calédonie

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la consolidation de son développement de solutions de santé naturelles innovantes, en intégrant l'exploration de micro algues produites en Nouvelle-Calédonie, au travers d'un accord exclusif avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER.

Ce programme doit permettre de valoriser une banque de souches à fort potentiel sélectionnées par l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER depuis 2013 en Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet de recherche conjoint "AMICAL".

Au sein de sa plateforme préclinique de Riom, Valbiotis mènera les travaux nécessaires pour démontrer les bénéfices de ces souches de micro-algues sur la santé, dans la perspective de dépôts de nouveaux brevets. Une fois cette validation scientifique acquise, la production sera assurée en Nouvelle-Calédonie pour la montée en échelle industrielle, grâce à des infrastructures pilotes existantes et opérationnelles dont la technologie et les savoir-faire seront transférés à des opérateurs privés. Pour leur mise sur le marché, ces nouvelles solutions de santé nécessiteront certainement l'obtention des statuts réglementaires "GRAS" aux États-Unis et " Novel Food " en Europe. Elles pourraient être incorporées dans des denrées alimentaires, se présenter sous forme de compléments alimentaires ou encore, formulées en nutrition médicale.

L'accord tripartite avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER prévoit des droits exclusifs d'exploitation commerciale de ces micro-algues pour Valbiotis1. Le marché des micro-algues enregistrera un taux de croissance annuel de 3,5% pour atteindre 3,8 milliards de dollars en 20242.

Sébastien Peltier, CEO, Président du Directoire de Valbiotis, déclare : "C'est un programme de Recherche & Développement qui me tient à coeur depuis des années et que je suis heureux de concrétiser aujourd'hui avec l'ADECAL-Technopole et l'IFREMER. L'utilisation des ressources végétales, terrestres comme marines, est une réponse aux besoins de santé de demain. Ce marché en pleine croissance bénéficie de la forte demande mondiale de molécules innovantes, naturelles et efficaces pour la santé. Puisque l'identification et la combinaison de substances actives végétales est au centre de notre expertise, il est tout à fait rationnel d'étendre notre savoir-faire vers les biotechnologies marines et les micro-algues, dont les propriétés bénéfiques devraient permettre le dépôt de nouveaux brevets. Au-delà, contribuer au développement d'une filière innovante de production de micro-algues en Nouvelle-Calédonie, participer à la croissance économique locale et valoriser durablement la biodiversité du lagon représentent des objectifs de développement durable engageants pour Valbiotis."