Valbiotis accélère sa stratégie de commercialisation.

(Boursier.com) — Valbiotis , entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, accélère sa stratégie de commercialisation.

Sébastien Peltier, Président du Directoire de Valbiotis, a déclaré : "Aujourd'hui, nous nous engageons dans un cycle de développement complémentaire pour commercialiser nos substances actives innovantes avec en ligne de mire la volonté d'apporter des solutions de rupture dans la réduction des facteurs de risque des maladies cardio-métaboliques. Notre nouvelle stratégie vise à accélérer la croissance de Valbiotis et à dynamiser ses capacités d'innovation grâce à deux leviers principaux : tout d'abord la signature de partenariats internationaux (globaux ou régionaux) avec des acteurs majeurs de la nutrition et de la santé, épaulée par le cabinet spécialisé AEC Partners1, ensuite la commercialisation en propre sur le marché français. Ce double levier, créateur de valeur, placerait ainsi Valbiotis en capacité d'adresser rapidement le marché mondial du complément alimentaire estimé à 250 milliards d'euros en 2025, avec une croissance annuelle de 9,6%, dont 3,2 milliards pour la France, avec une croissance annuelle de 7,3%2. La demande exponentielle de produits de prévention naturels non-médicamenteux, les études de marché3 menées auprès des professionnels de santé et des patients/consommateurs, conjuguées à nos récents résultats cliniques positifs de Phase II de TOTUM070, nous ont incités à faire évoluer notre stratégie de commercialisation."